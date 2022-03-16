Російські окупанти обстріляли з "Градів" колону цивільних, коли ті намагалися евакуюватися з оточеного Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Черговий акт злочину російських загарбників проти людяності відбувся близько 15.30 з використанням проти беззбройних цивільних установки РСЗВ БМ-21 “Град”.

За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Наразі кількість постраждалих уточнюється.

“Росіяни, ГОРІТЬ У ПЕКЛІ, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи”, – наголошують у Генштабі ЗСУ.