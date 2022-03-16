Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Черговий акт злочину російських загарбників проти людяності відбувся близько 15.30 з використанням проти беззбройних цивільних установки РСЗВ БМ-21 “Град”.
За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Наразі кількість постраждалих уточнюється.
“Росіяни, ГОРІТЬ У ПЕКЛІ, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи”, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вшановуватимуть пам’ять загиблих у війні. Хвилина мовчання буде щодня о 9-ій годині ранку.
- Раніше медики полку “Азов” у відеозверненні закликали деблокувати Маріуполь, аби була можливість привезти до міста медикаменти, евакуювати поранених та поховати загиблих. #Букви наводять повну розшифровку тексту звернення медиків.
- Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо організації гуманітарних коридорів 16 березня – Верещук
- Російські загарбники обстріляли евакуаційний автобус із людьми в Ізюмі.