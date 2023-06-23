Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Очільник області наголосив, що окупанти вели прицільний вогонь по підприємству, вдаривши по цивільних працівниках. які забезпечують життєдіяльність міста.









Окупанти обстріляли комунальне підприємство у Херсоні: є загиблі та поранені // 5 фото

“На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег – поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу”, – написав Прокудін.

Трохи згодом він додав, що кількість загиблих зросла до двох: попри намагання медиків, загинув один з поранених, 43-річний чоловік.