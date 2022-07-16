Сьогодні вранці, 16 липня, російські окупанти укотре обстріляли Донецьку область. Під ворожим вогнем опинилось місто Костянтинівка.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, російські армійці обстріляли Костянтинівку з ракет.

Внаслідок ударів зруйновано низку приватних будинків мирних мешканців. Також є руйнування на промислових об’єктах.

Кириленко наголосив, що росіяни перетворюють українські міста та селища на руїни, знищують українців та українську промисловість.

“Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз – зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі”, – резюмував голова Донецької ОВА.

Варто додати, що Донецька область щодня піддається ворожим обстрілам, внаслідок чого гинуть мирні мешканці.

Окупанти обстрілюють не тільки підконтрольну Україні територію, а й ті населені пункти, які окуповані ще з 2014 року, щоб звинуватити в обстрілах ЗСУ.