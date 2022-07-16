Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, російські армійці обстріляли Костянтинівку з ракет.
Внаслідок ударів зруйновано низку приватних будинків мирних мешканців. Також є руйнування на промислових об’єктах.
Кириленко наголосив, що росіяни перетворюють українські міста та селища на руїни, знищують українців та українську промисловість.
“Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз – зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі”, – резюмував голова Донецької ОВА.
Варто додати, що Донецька область щодня піддається ворожим обстрілам, внаслідок чого гинуть мирні мешканці.
Окупанти обстрілюють не тільки підконтрольну Україні територію, а й ті населені пункти, які окуповані ще з 2014 року, щоб звинуватити в обстрілах ЗСУ.
- Нагадаємо, мешканців Донецької області закликали евакуюватися: для вивезення людей підготовлено 395 тисяч місць.
- Також на думку аналітиків Інституту вивчення війни, вже найближчим часом російські окупанти можуть відновити масштабні атакувальні дії на Донбасі. Зокрема йдеться про наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.