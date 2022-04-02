Сьогодні, 2 квітня російські окупаційні війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та прилеглі до нього склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За словами Дмитра Луніна, інфраструктура підприємства знищена. Наразі завод не працює. Водночас рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. Він також додав, що загроза екологічної катастрофи відсутня, ДСНС контролює ситуацію.

Однак постраждали кілька людей, які отримали опіки, проте їхньому життю нічого не загрожує.