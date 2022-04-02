Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
За словами Дмитра Луніна, інфраструктура підприємства знищена. Наразі завод не працює. Водночас рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. Він також додав, що загроза екологічної катастрофи відсутня, ДСНС контролює ситуацію.
Однак постраждали кілька людей, які отримали опіки, проте їхньому життю нічого не загрожує.
“Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні — війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована”, — закликав голова Полтавської ОДА.
- Також сьогодні в Маріуполі від обстрілів російською армією постраждали тварини в зоопарку “Парк дикої природи”.
- Зокрема російські солдати завдали декількох ракетних ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області. Одна з ракет влучила в залізницю.
- Варто зазначити, що колона російських військових увійшла у Конотопський район Сумщини. У такий спосіб ЗС РФ сформували певний “коридор” для відступу техніки з Київщини та Чернігівщини.