Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
Як наголосив очільник столиці, наразі на місці вибухів працюють відповідні рятувальні служби та медики. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Кличко закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Тих киян, які раніше виїхали за межі столиці, а зараз думають про повернення, Віталій Кличко закликав не поспішати і ще на деякий час залишитись у більш безпечних місцях.
- Нагадаємо, речник міністерства оборони США Джон Кірбі прокоментував погрози Росії продовжити обстріли Києва. За його словами, російські окупанти можуть й надалі завдавати ракетних ударів по українській столиці.
- Відомо, що у ніч на 15 квітня військові РФ завдали трьох ракетних ударів на Київщині. Міська влада просить мешканців столиці та області поки що не повертатися.
- Також під час нічного обстрілу Києва російськими військами у ніч 15 квітня під вогонь окупантів потрапив київський військовий завод “Візар”. Міська влада поки що не коментувала інцидент.