Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що українська столиця знову опинилась під обстрілами російських загарбників: під ранок 16 квітня вибухи пролунали у Дарницькому районі.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як наголосив очільник столиці, наразі на місці вибухів працюють відповідні рятувальні служби та медики. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Кличко закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Тих киян, які раніше виїхали за межі столиці, а зараз думають про повернення, Віталій Кличко закликав не поспішати і ще на деякий час залишитись у більш безпечних місцях.