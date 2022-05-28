Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, за минулу добу загарбники обстріляли Київський район Харкова. Також вночі окупанти здійснили обстріл Малої Данилівки, внаслідок чого у двох будинках приватного сектору виникли пожежі. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

У Харківській області російськими силами було здійснено обстріли Харківського району — Салтиного (один постраждалий та одна загибла — 65-річна жінка) та Балаклії (один постраждалий).

Наразі бойові дії в Харківській області тривають. Ворог закріпився на позиціях та намагається не допустити просування українських військ.

ЗСУ і далі тримають оборону. Зокрема, було збито ворожий бойовий вертоліт Ка-52.

“В Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, продовжуються роботи з розмінування та відновлення гозогону на Північній Салтівці в обласному центрі”, — підсумував Синєгубов.