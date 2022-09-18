Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов заявив, що російські окупанти тероризують мирне населення, назвавши методи загарбників безжальними.  

У селі Стрілеча (Харківський район), медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Навіть під обстрілами, ризикуючи власними життями, лікарі намагалися врятувати хворих. 

Але зробити це не вдалося: із 600 пацієнтів, які знаходяться у закладі, евакуювати вдалося лише 30, оскільки росіяни під час евакуації почали масовані обстріли.

За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. 

“Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим — військові злочинці та терористи!”, – написав Синєгубов. 