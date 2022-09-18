У селі Стрілеча, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні, але потрапили під обстріл окупанта.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов заявив, що російські окупанти тероризують мирне населення, назвавши методи загарбників безжальними.

У селі Стрілеча (Харківський район), медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Навіть під обстрілами, ризикуючи власними життями, лікарі намагалися врятувати хворих.

Але зробити це не вдалося: із 600 пацієнтів, які знаходяться у закладі, евакуювати вдалося лише 30, оскільки росіяни під час евакуації почали масовані обстріли.

За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені.

“Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим — військові злочинці та терористи!”, – написав Синєгубов.