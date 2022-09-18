Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов заявив, що російські окупанти тероризують мирне населення, назвавши методи загарбників безжальними.
У селі Стрілеча (Харківський район), медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Навіть під обстрілами, ризикуючи власними життями, лікарі намагалися врятувати хворих.
Але зробити це не вдалося: із 600 пацієнтів, які знаходяться у закладі, евакуювати вдалося лише 30, оскільки росіяни під час евакуації почали масовані обстріли.
За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені.
“Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим — військові злочинці та терористи!”, – написав Синєгубов.
- Російські військові у ніч проти 18 вересня обстріляли Миколаїв. Вони влучили по цивільних об’єктах.
- Згідно з даними розвідки Великої Британії, протягом останнього тижня російський агресор посилив обстріли об’єктів цивільної інфраструктури.
- Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині. Як наслідок — поранення отримала 11-річна дівчинка.