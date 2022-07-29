29 липня близько 10 ранку російські окупанти почали обстрілювати Миколаїв. За попередніми даними, внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сигнал повітряної тривоги у Миколаївській області за сьогодні лунав вже декілька разів.

Зокрема з 9:01 у місті також тривала повітряна тривога, яку скасували о 9:36. Однак після скасування тривоги у місті почали лунати вибухи.

О 9:54 у Миколаївській області знову почала лунати тривога і вже за декілька хвилин мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи.

За його словами, окупанти обстріляли один з районів Миколаєва касетними снарядами.

“Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі”, – написав Сєнкевич.