Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Сигнал повітряної тривоги у Миколаївській області за сьогодні лунав вже декілька разів.
Зокрема з 9:01 у місті також тривала повітряна тривога, яку скасували о 9:36. Однак після скасування тривоги у місті почали лунати вибухи.
О 9:54 у Миколаївській області знову почала лунати тривога і вже за декілька хвилин мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи.
За його словами, окупанти обстріляли один з районів Миколаєва касетними снарядами.
“Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі”, – написав Сєнкевич.
- Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області – Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів зафіксовано низку пошкоджень.