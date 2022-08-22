Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл стався орієнтовно о 03:00. За попередньою інформацією постраждалих немає. Дані стосовно наслідків руйнувань уточнюються.

Минулого дня російські військові обстріляли місто Баштанка. Вони влучили у приватний сектор, спровокувавши займання покрівлі двоповерхового житлового будинку та автомобіля. Будівля не підлягає відновленню.

Також було пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Обстріли за межами населених пунктів Широківської громади відбувалися протягом дня. Окупанти знову потрапили у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Відбулися попадання по відкритих територіях на околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.