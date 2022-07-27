Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, цього ранку росіяни завдали трьох ракетних ударів по Торецьку. Окупанти поцілили у приватний сектор та гаражі. Обійшлось без постраждалих.
Під обстрілами опинилась і Авдіївка: місто обстріляли з артилерії та завдали одного ракетного удару. Поцілили у центральну частину міста та АКХЗ. Наслідки ворожого обстрілу ще встановлюються.
У Бахмуті під обстрілами окупантів опинився готель. За попередніми даними, є загиблі і постраждалі. На місці триває рятувальна операція.
У Курахівській громаді росіяни обстріляли населені пункти Курахове, Гірник, Курахівка та Гострий. Наслідки обстрілів ще встановлюються.
На території Мар’їнської громади тривають обстріли Красногорівки. В одному з будинків зайнялась пожежа.
В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків. Зранку російські снаряди поцілили в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.
У Краматорському районі під вогнем опинилась Яблунівка Іллінівської громади: пошкоджено три будинки, проте, за попередньою інформацією, без постраждалих.
- Нагадаємо, зранку, 27 липня, близько 06:20, росіяни знову обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією ворог влучив у промислову зону та ремонтне підприємство міста.
- Також в ніч на 27 липня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харкову. Є постраждалі.
- Окрім цього, в ніч на 27 липня російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.