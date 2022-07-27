Вранці, 27 липня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Обстрілюючи Бахмут росіяни поцілили в один з готелів міста: за попередніми даними, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, цього ранку росіяни завдали трьох ракетних ударів по Торецьку. Окупанти поцілили у приватний сектор та гаражі. Обійшлось без постраждалих.

Під обстрілами опинилась і Авдіївка: місто обстріляли з артилерії та завдали одного ракетного удару. Поцілили у центральну частину міста та АКХЗ. Наслідки ворожого обстрілу ще встановлюються.

У Бахмуті під обстрілами окупантів опинився готель. За попередніми даними, є загиблі і постраждалі. На місці триває рятувальна операція.

У Курахівській громаді росіяни обстріляли населені пункти Курахове, Гірник, Курахівка та Гострий. Наслідки обстрілів ще встановлюються.

На території Мар’їнської громади тривають обстріли Красногорівки. В одному з будинків зайнялась пожежа.

В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків. Зранку російські снаряди поцілили в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

У Краматорському районі під вогнем опинилась Яблунівка Іллінівської громади: пошкоджено три будинки, проте, за попередньою інформацією, без постраждалих.