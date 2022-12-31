Протягом ночі та ранку 31 грудня війська РФ обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку росіяни відкривали вогонь по Мар’їнці, околицях Очеретинської громади, та по Курахівській громаді. Як наслідок – двоє поранених у населеному пункті Дальне. Також у селищі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці. Унаслідок злочинних дій росіян пошкоджено транспортне підприємство та приватний будинок, обійшлось без постраждалих. Обстріли зафіксовано на околицях Торецької і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілу населеного пункту Діброва Лиманської громади загинула одна людина та ще одна – поранена. По Лиману окупанти завдали трьох ракетних ударів – знищено 2 будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, у місті є один поранений. Крім того, під вогонь потрапило Переїзне Званівської громади — без жертв.