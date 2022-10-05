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Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: поранення отримали двоє осіб

Протягом ночі та вранці 5 жовтня російські армійці обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування. Також було поранено двох цивільних.

Середа, 5 жовтня 2022, 11:39
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Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, вночі та вранці окупанти обстрілювали Донецький та Горлівський напрямки

На Донецькому напрямку під вогнем опинились Авдіївка та села Очеретинської громади.

“В Авдіївці були поодинокі прильоти у старе місто, а зранку — масований артобстріл центру. Також вночі росіяни обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади. За попередньою інформацією, без жертв”, – написав Кириленко.

На Горлівському напрямку під ворожими обстрілами опинились Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади.

“Часів Яр зазнав авіаудару — пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила. Вночі тривали обстріли Бахмута та Іванівського — 2 людини поранено, 2 будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ”, – уточнив він.

Очільник Донеччини також укотре нагадав, що Донецька область залишається небезпечно, адже тут щоденно гинуть та отримують поранення мирні мешканці.

Теги: Донецька область, злочини росіян, обстріли міст, Павло Кириленко

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