Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Чугуївському району. У результаті обстрілу жертв та постраждалих немає.

За словами Тимошенко, дамбу відновлять. Ситуація цілком контрольована.

Зазначимо, що вчора окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища. Успіху вони не мали.

За вчора постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Російські окупанти завдавали ударів по Слов’янську, Сіверську, Соледару, Бахмуту, Вугледару, Нікополю, Очакову та населеному пункту Степне.