Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Напередодні, 21 червня, російські армійці обстріляли місто Часовий Яр. Під обстрілами опинився і місцевий пляж на озері Золота Рибка.
Під час обстрілу на пляжі перебували люди, зокрема і діти.
Унаслідок обстрілу пляжу загинула одна жінка – мама двох дітей. Ще одинадцятеро осіб отримали поранення. Серед поранених – шестеро дітей.
Як зауважив Кириленко, за попередніми даними окупанти обстріляли пляж з касетних снарядів.
- Нагадаємо, протягом вівторка, 21 червня, російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Унаслідок масованих обстрілів загинуло 15 мирних мешканців, серед яких одна дитина. Ще понад півтора десятка осіб отримали поранення.