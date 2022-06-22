У вівторок, 21 червня, російські окупанти обстріляли пляж на озері Золота Рибка, що у місті Часовий Яр (Донецька область). У момент обстрілу на пляжі перебували діти, які отримали поранення. Також загинула одна людина.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Напередодні, 21 червня, російські армійці обстріляли місто Часовий Яр. Під обстрілами опинився і місцевий пляж на озері Золота Рибка.

Під час обстрілу на пляжі перебували люди, зокрема і діти.

Унаслідок обстрілу пляжу загинула одна жінка – мама двох дітей. Ще одинадцятеро осіб отримали поранення. Серед поранених – шестеро дітей.

Як зауважив Кириленко, за попередніми даними окупанти обстріляли пляж з касетних снарядів.