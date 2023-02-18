Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними напередодні війська РФ обстріляли щонайменше 15 населення пунктів Харківщини. Вогонь вели зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів. По місту Вовчанськ було завдано авіаудару.

Загалом під обстрілами росіян опинилися населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

У Куп’янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор. Пошкоджені будинки, сталися пожежі.

Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

“На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.

Внаслідок обстрілу села Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці.