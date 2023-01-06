Окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні: є загиблий та постраждалі

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Сьогодні вранці війська РФ відкрили вогонь по Херсоні.
Окупанти поцілили у пожежно-рятувальний підрозділ міста.
“На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо – постраждали”, – повідомили у ДСНС.
Також у відомстві наголосили, що пошкоджено техніку рятувальників та будівлю підрозділу.
Підтвердив обстріл і голова ДСНС України Сергій Крук. За його інформацією, окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ Херсона з артилерії.
“Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу. Є загиблі та поранені. Це друга пожежна часта за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права”, – написав він.
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