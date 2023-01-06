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Окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні: є загиблий та постраждалі

Вранці 6 січня російські окупаційні війська укотре обстріляли місто Херсон. Під вогнем окупантів опинився пожежно-рятувальний підрозділ. Є загиблий та постраждалі.

П’ятниця, 6 січня 2023, 10:46
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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Сьогодні вранці війська РФ відкрили вогонь по Херсоні.

Окупанти поцілили у пожежно-рятувальний підрозділ міста.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

“На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо – постраждали”, – повідомили у ДСНС.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Також у відомстві наголосили, що пошкоджено техніку рятувальників та будівлю підрозділу.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Підтвердив обстріл і голова ДСНС України Сергій Крук. За його інформацією, окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ Херсона з артилерії.

“Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу. Є загиблі та поранені. Це друга пожежна часта за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права”, – написав він.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Теги: ДСНС, злочини росіян, обстріли міст, обстріли Херсона, Сергій Крук, України, Херсон

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