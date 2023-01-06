Окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні: є загиблий та постраждалі

Вранці 6 січня російські окупаційні війська укотре обстріляли місто Херсон. Під вогнем окупантів опинився пожежно-рятувальний підрозділ. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Сьогодні вранці війська РФ відкрили вогонь по Херсоні.

Окупанти поцілили у пожежно-рятувальний підрозділ міста.

“На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо – постраждали”, – повідомили у ДСНС.

Також у відомстві наголосили, що пошкоджено техніку рятувальників та будівлю підрозділу.

Підтвердив обстріл і голова ДСНС України Сергій Крук. За його інформацією, окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ Херсона з артилерії.

“Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу. Є загиблі та поранені. Це друга пожежна часта за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права”, – написав він.