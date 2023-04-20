Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Північ” у Facebook.
Так, з 10:40 до 11:00 зафіксовано два “приходи” у Грем’ячці. Припускається, що ворог стріляв з міномета 120 мм. Наразі інформації про пошкодження інфраструктури чи постраждалих цивільних немає.
Згодом, з 11:00 до 11:15 зафіксовано чотири “прильоти” у Галаганівці. Там також, ймовірно, стріляли з міномета 120 мм, внаслідок чого троє місцевих жителів зазнали поранень.
Зокрема, в однієї жінки були осколкові поранення голови. Вона померла в лікарні.
Також близько 7-ї ранку росіяни вдарили по селах Миколаївка та Янжулівка. Там ніхто не постраждав.
- Протягом 19 квітня російські військові вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, він загинув у Костянтинівці.
- Пізно ввечері 19 квітня у небі над Києвом виник яскравий спалах. У соцмережах озвучувались різноманітні версії, що могло стати його причиною. Згодом у КМВА повідомили, що причиною спалаху могло бути падіння супутника NASA. Водночас у NASA таку інформацію спростували.
- Вчора, 19 квітня, ворог атакував територію Дніпропетровської області дронами-камікадзе типу Shahed. Так, сили української ППО ліквідували 6 БпЛА.