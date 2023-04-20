Російські військові завдали ударів по прикордонних селах Грем'ячка та Галаганівка на Чернігівщині. Відтак одна особа загинула, ще двох – поранено.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Північ” у Facebook.

Так, з 10:40 до 11:00 зафіксовано два “приходи” у Грем’ячці. Припускається, що ворог стріляв з міномета 120 мм. Наразі інформації про пошкодження інфраструктури чи постраждалих цивільних немає.

Згодом, з 11:00 до 11:15 зафіксовано чотири “прильоти” у Галаганівці. Там також, ймовірно, стріляли з міномета 120 мм, внаслідок чого троє місцевих жителів зазнали поранень.

Зокрема, в однієї жінки були осколкові поранення голови. Вона померла в лікарні.

Також близько 7-ї ранку росіяни вдарили по селах Миколаївка та Янжулівка. Там ніхто не постраждав.