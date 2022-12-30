Війська РФ обстріляли прикордонне місто Семенівка на Чернігівщині. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна людина.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Семенівка, який розташовний поблизу українсько-російського кордону на Чернігівщині.

Імовірно, місто було обстріляне зі ствольної артилерії. Загалом зафіксовано три прильоти.

На даний час відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також після злочинних дій росіян у Семенівці зникла електроенергія.

Детальніша інформація щодо наслідків обстрілу зараз встановлюється.