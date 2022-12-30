Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Семенівка, який розташовний поблизу українсько-російського кордону на Чернігівщині.

Імовірно, місто було обстріляне зі ствольної артилерії. Загалом зафіксовано три прильоти.

На даний час відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також після злочинних дій росіян у Семенівці зникла електроенергія.

Детальніша інформація щодо наслідків обстрілу зараз встановлюється.