Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Семенівка, який розташовний поблизу українсько-російського кордону на Чернігівщині.
Імовірно, місто було обстріляне зі ствольної артилерії. Загалом зафіксовано три прильоти.
На даний час відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також після злочинних дій росіян у Семенівці зникла електроенергія.
Детальніша інформація щодо наслідків обстрілу зараз встановлюється.
- За минулу добу, 29 грудня, на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло троє осіб. Окрім цього, ще двоє осіб отримали поранення.