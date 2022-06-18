Про це повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, сьогодні, 18 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Конкретно йдеться про Інгулецький район міста.
Попередньо відомо, що є руйнування та постраждалі.
Вілкул зауважив, що більш детальна інформація з’явиться пізніше. Також він закликав не публікувати наслідки обстрілу у соцмережах.
Водночас, за словами очільника Дніпропетровської Обласної військової адміністрації Валентина Резніченко, внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Зараз на місці працюють рятувальники.
- Раніше повідомлялося, що протягом доби окупанти обстріляли Сумську область понад 100 разів.
- Також стало відомо, що під час повномасштабного вторгнення РФ до України загинули 322 дитини, ще 581 – поранена.
- Зокрема, Генштаб повідомляв про активні дії ворога у Донецькій та Луганській областях, а зокрема, у Северодонецьку, та про завдання українськими воїнами значних втрат окупантам.