Російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Кривого Рогу.

Про це повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, сьогодні, 18 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Конкретно йдеться про Інгулецький район міста.

Попередньо відомо, що є руйнування та постраждалі.

Вілкул зауважив, що більш детальна інформація з’явиться пізніше. Також він закликав не публікувати наслідки обстрілу у соцмережах.

Водночас, за словами очільника Дніпропетровської Обласної військової адміністрації Валентина Резніченко, внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Зараз на місці працюють рятувальники.