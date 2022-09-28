Близько 5 ранку російські окупанти завдали удару по школі у Миколаївці (Донецька область). У школі було облаштоване сховище для мирних громадян. які й перебували у ньому на момент обстрілу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередніми даними, по школі росіяни випустили ракету С-300. На момент обстрілу у сховищі школи перебувало 12 осіб, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.

Російська ракета поцілила прямо у будівлю школи, внаслідок чого обвалились стіни.

“Але сховище, на щастя, витримало – люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі – її пошуки наразі продовжуються”, – написав Кириленко.

Він додав, що школа немає нічого спільного з військовим об’єктом і в ній, від численних обстрілів російських окупантів, переховувались мирні люди.

“Окупанти прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Тому не нехтуйте рекомендаціями евакуюватися: безпечних місць на Донеччині немає. Виїжджайте у більш безпечні області країни – усю необхідну допомогу у переміщенні (причому абсолютно безкоштовно!) ми вам надамо”, – резюмував Кириленко.