Про це повідомило ОК “Північ”.
У Чернігівській області вибухи зафіксували близько п’ятої ранку. Ворог завдав удари в районі населеного пункту Горськ та у Новгород-Сіверському районі. У першому випадку було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів), а в іншому було чутно 10 вибухів (приходів).
Стосовно постраждалих серед військових і техніки немає. Інформації про загиблих або поранених з боку цивільних не надходило.
У Харкові внаслідок нічного обстрілу постраждала лікарня, зокрема операційна. У Холодногірському районі ворог зруйнував житловий будинок. Загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки немає, зазначило ДСНС України у Харківській області.
У Сумській області окупанти обстріляли з мінометів Шалигінську і Юнаківську громади. Попередньо постраждалих немає.
Близько 11:30 ворог атакував Київ та Черкаси. За даними нардепа Олексія Гончаренка, у Києві пролунало шести-семи вибухів. Детальна інформація з’явиться пізніше.
- Нагадаємо, російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди.
- Росіяни завдали ракетного удару по Сарнах у Рівненській області ввечері 25 червня. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.