Окупанти вкотре обстріляли Чернігівську та Сумську області з території РФ. Вночі 25 червня ворог атакував лікарню та житлові будинки у Харкові. Вранці 26 червня вибухи було чутно у Києві та Черкасах.

Про це повідомило ОК “Північ”.

У Чернігівській області вибухи зафіксували близько п’ятої ранку. Ворог завдав удари в районі населеного пункту Горськ та у Новгород-Сіверському районі. У першому випадку було зафіксовано 8 вибухів (виходів) і 8 вибухів (приходів), а в іншому було чутно 10 вибухів (приходів).

Стосовно постраждалих серед військових і техніки немає. Інформації про загиблих або поранених з боку цивільних не надходило. У Харкові внаслідок нічного обстрілу постраждала лікарня, зокрема операційна. У Холодногірському районі ворог зруйнував житловий будинок. Загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки немає, зазначило ДСНС України у Харківській області.

У Сумській області окупанти обстріляли з мінометів Шалигінську і Юнаківську громади. Попередньо постраждалих немає.

Близько 11:30 ворог атакував Київ та Черкаси. За даними нардепа Олексія Гончаренка, у Києві пролунало шести-семи вибухів. Детальна інформація з’явиться пізніше.