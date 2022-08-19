У ніч на 19 серпня російські загарбники завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились одразу три райони області. Є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, цієї ночі окупанти обстріляли Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони області.

Зокрема Апостолівську громаду Криворізького району окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган”.

Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік, а в селі Перше Травня обстрілами пошкоджено житло, газогін та лінія електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади стріляли зі ствольної артилерії. Є руйнування, однак місцеві жителі не постраждали.

У Межівській громаді Синельниківського району поранення отримав 12-річний хлопчик.

У його дім потрапив під обстріл росіян, який вони здійснили з РСЗВ “Торнадо С”. Хлопчика ушпиталили та прооперували.

Нікополь окупанти обстріляли 10-ма снарядами ствольної артилерії.Як наслідок – у місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, десяток магазинів, ліцей, банк, автобусна зупинка.

Також з ладу виведено лінію електропередач, на місці вже працюють електрики. З людей ніхто не постраждав.