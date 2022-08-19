Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, цієї ночі окупанти обстріляли Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони області.
Зокрема Апостолівську громаду Криворізького району окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган”.
Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік, а в селі Перше Травня обстрілами пошкоджено житло, газогін та лінія електропередач.
По Великій Костромці Зеленодольської громади стріляли зі ствольної артилерії. Є руйнування, однак місцеві жителі не постраждали.
У Межівській громаді Синельниківського району поранення отримав 12-річний хлопчик.
У його дім потрапив під обстріл росіян, який вони здійснили з РСЗВ “Торнадо С”. Хлопчика ушпиталили та прооперували.
Нікополь окупанти обстріляли 10-ма снарядами ствольної артилерії.Як наслідок – у місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, десяток магазинів, ліцей, банк, автобусна зупинка.
Також з ладу виведено лінію електропередач, на місці вже працюють електрики. З людей ніхто не постраждав.
- В ніч на 18 серпня росіяни тричі обстріляли Дніпропетровську область. Атаки зазнали два райони — Криворізький та Нікопольський.