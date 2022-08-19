Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, цієї ночі окупанти обстріляли Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони області.

Зокрема Апостолівську громаду Криворізького району окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган”.

Внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік, а в селі Перше Травня обстрілами пошкоджено житло, газогін та лінія електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади стріляли зі ствольної артилерії. Є руйнування, однак місцеві жителі не постраждали.

У Межівській громаді Синельниківського району поранення отримав 12-річний хлопчик.

У його дім потрапив під обстріл росіян, який вони здійснили з РСЗВ “Торнадо С”. Хлопчика ушпиталили та прооперували.

Нікополь окупанти обстріляли 10-ма снарядами ствольної артилерії.Як наслідок – у місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, десяток магазинів, ліцей, банк, автобусна зупинка.

Також з ладу виведено лінію електропередач, на місці вже працюють електрики. З людей ніхто не постраждав.