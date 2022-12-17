Сьогодні, 17 грудня, внаслідок ворожого обстрілу постраждало село Степанівка, де загинула одна жінка.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, ворожі снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Внаслідок удару пошкоджено будівлю школи, лікарні та церкви.

Крім того, одна жінка загинула від отриманих поранень, ще двоє людей перебувають у лікарні.

Російські армійці щоденно обстрілюють Херсон після його деокупації. Так, напередодні, 16 грудня, по області та Херсону окупанти 27 разів відкривали вогонь, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.

Також вранці 17 грудня російські окупаційні війська укотре обстріляли Херсон. Є загиблий та поранена.