Вночі та під ранок 15 жовтня російські окупанти завдали масованих ударів по Запоріжжю. Спершу місто обстріляли дронами-камікадзе, а згодом - ракетами.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією, вночі Запоріжжя атакували іранські дрони-камікадзе “Shahed-136 “: було завдано 4-х авіаударів.

БПЛА поцілили в об’єкти інфраструктури, внаслідок чого там виникли пожежі, які вдалось вчасно локалізувати. Обійшлось без постраждалих.

Вже під ранок росіяни завдали удару по Запоріжжю 10-ма ракетами типу С-300. Під ударом опинилась низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури, які зазнали руйнувань.

Інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюється.