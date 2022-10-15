Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його інформацією, вночі Запоріжжя атакували іранські дрони-камікадзе “Shahed-136 “: було завдано 4-х авіаударів.
БПЛА поцілили в об’єкти інфраструктури, внаслідок чого там виникли пожежі, які вдалось вчасно локалізувати. Обійшлось без постраждалих.
Вже під ранок росіяни завдали удару по Запоріжжю 10-ма ракетами типу С-300. Під ударом опинилась низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури, які зазнали руйнувань.
Інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюється.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки що військові країни-агресора не планують наступні масовані ракетні удари по Україні. Мовляв, зараз вони мають “інші завдання”.