Російські окупанти обстріляли місто Слов'янськ у Донецькій області. Влучили у школу та багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.

За його даними, російські армійці поцілили у місцеву 4-ту школу, що у мікрорайоні Черевківка. Як наголосив Лях, на щастя обійшлось бех жертв та постраждалих.

Також під вогнем росіян опинився будинок № 43 по вулиці Торська.

Лях зазначив, що після обстрілу завалився під’їзд будинку і додав, що під завалами можуть бути люди.

“Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам”, – написав він.