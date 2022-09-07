Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.
За його даними, російські армійці поцілили у місцеву 4-ту школу, що у мікрорайоні Черевківка. Як наголосив Лях, на щастя обійшлось бех жертв та постраждалих.
Також під вогнем росіян опинився будинок № 43 по вулиці Торська.
Лях зазначив, що після обстрілу завалився під’їзд будинку і додав, що під завалами можуть бути люди.
“Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам”, – написав він.
- Росіяни ракетним ударом увечері 5 вересня зруйнували Курахівську гімназію, за минулу добу в Донецькій області поранили чотирьох мирних жителів.