Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Від ранку потужні вибухи лунають у Миколаєві, який чи не щоденно опиняється під обстрілами російських армійців.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сигнал повітряної тривоги почав лунати у Миколаївській області о 07:47.

Вже через короткий проміжок часу у місті Миколаїв почали лунати вибухи.

За даними мера міста, Олександра Сєнкевича, у Миколаєві вже пролунало понад 10 потужних вибухів.

Повітряна тривога у місті триває, тому деталі обстрілу поки що невідомі.

Сєнкевич закликає мешканців Миколаєва залишатись в укриттях.

Варто зауважити, що російські окупанти щоденно обстрілюють Миколаїв та область. Зокрема напередодні, 14 липня, окупанти влучили у готель у центрі міста та пошкодили торгово-розважальний центр.