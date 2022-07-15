Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Сигнал повітряної тривоги почав лунати у Миколаївській області о 07:47.
Вже через короткий проміжок часу у місті Миколаїв почали лунати вибухи.
За даними мера міста, Олександра Сєнкевича, у Миколаєві вже пролунало понад 10 потужних вибухів.
Повітряна тривога у місті триває, тому деталі обстрілу поки що невідомі.
Сєнкевич закликає мешканців Миколаєва залишатись в укриттях.
Варто зауважити, що російські окупанти щоденно обстрілюють Миколаїв та область. Зокрема напередодні, 14 липня, окупанти влучили у готель у центрі міста та пошкодили торгово-розважальний центр.
- Нагадаємо, 14 липня РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. У мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент вибуху.
- Згідно з даними, унаслідок обстрілу Вінниці загинуло щонайменше 23 особи, серед яких троє дітей. Ще понад 90 осіб отримали поранення.