Російські окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату в Києві.

Про це повідомляє офіційний портал Київської міської державної адміністрації.

Один російський снаряд влучив у приміщення котельні: унаслідок цього пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Через вибухову хвилю житловий корпус установи зазнав часткових руйнувань.

Постраждалих немає: весь персонал та підопічні психоневрологічного інтернату були завчасно евакуйовані до безпечного місця.

На місці обстрілу зараз працюють фахівці.