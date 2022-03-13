Про це повідомляє офіційний портал Київської міської державної адміністрації.
Один російський снаряд влучив у приміщення котельні: унаслідок цього пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.
Через вибухову хвилю житловий корпус установи зазнав часткових руйнувань.
Постраждалих немає: весь персонал та підопічні психоневрологічного інтернату були завчасно евакуйовані до безпечного місця.
На місці обстрілу зараз працюють фахівці.
- Нагадаємо, окупанти РФ минулого вечора з авіації обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Під час атаки однієї з головних християнських святинь України всередині ховалися біженці.
- Також у місті Ірпінь (Київська область), де тривають активні бої з визволення міста від збройних формувань російської федерації, окупанти убили кореспондента американського видання The New York Times.