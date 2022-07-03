Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону.

Українські захисники завдали удару по базі, які знаходиться на аеродромі міста. Над Мелітополем кружляє авіація та вертольоти, поки окупанти намагаються врятувати якусь вцілілу техніку.

До міста не пропускають навіть машини з продуктами. Серед цивільного населення немає загиблих чи постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Збройні сили України завдали удару по базі транспортної авіації. Вона перебуває в окупації з 25 лютого. На ній зберігали боєприпаси та важке озброєння, яке направляли на Херсонський, Донецькій та Запорізький напрямки.

“Зараз є густий клуб диму над Мелітополем. Ситуація ще не заспокоїлася, все детонує і продовжує вибухати на території військової бази”, – розповів Федоров.

Всього у Мелітополі чотири військові бази. Їх влаштували на теренах міста, аби можна було прикритися цивільними жителями.