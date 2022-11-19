Після того, як РФ вивела свої війська з правого берега Херсонщини, їх перекидають на інші тимчасово окуповані території, зокрема й на Луганщину.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, частина російських окупантів, яких вивели з правого берега Херсонщини переводять на Луганщину.

Гайдай наголосив, що окупанти перекидають своїх найкращих військових, зокрема “залишки” досвідчених десантників, адже ті, хто вже перебуває у Луганській області – це кадирівці, вагнерівці, яких вербували у російських тюрмах, та новомобілізовані росіяни.

“Ці, що були на Херсонщині, – десантники. Вони максимально підготовлені. Вони, в принципі, нормально можуть воювати. Але це останні такі війська в Росії”, – наголосив Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що про перекидання військових РФ з Херсонщини на Луганщину йому повідомили військові, з якими він спілкувався.

Водночас Гайдай впевнений, що навіть досвідчені військові з Росії навряд чи зможуть суттєво вплинути на ситуацію.

“Вони можуть хіба що пригальмувати наступ ЗСУ”, – сказав Гайдай зауваживши, що росіяни е мають можливості розпочати свій контрнаступ.

Щодо мобілізованих росіян, то це, за словами Гайдая, – “гарматне м’ясо”. Такі бійці гинуть десятками та навіть сотнями, а також масово здаються у полон. То ж вони не зможуть вплинути на ситуацію на фронті.

Гайдай підсумував, що на сьогодні ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Луганській області. Українські воїни продовжують контрнаступ, однак він трохи сповільнився через дощову погоду.