Про це в етері телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його даними, частина російських окупантів, яких вивели з правого берега Херсонщини переводять на Луганщину.
Гайдай наголосив, що окупанти перекидають своїх найкращих військових, зокрема “залишки” досвідчених десантників, адже ті, хто вже перебуває у Луганській області – це кадирівці, вагнерівці, яких вербували у російських тюрмах, та новомобілізовані росіяни.
“Ці, що були на Херсонщині, – десантники. Вони максимально підготовлені. Вони, в принципі, нормально можуть воювати. Але це останні такі війська в Росії”, – наголосив Гайдай.
Очільник Луганщини додав, що про перекидання військових РФ з Херсонщини на Луганщину йому повідомили військові, з якими він спілкувався.
Водночас Гайдай впевнений, що навіть досвідчені військові з Росії навряд чи зможуть суттєво вплинути на ситуацію.
“Вони можуть хіба що пригальмувати наступ ЗСУ”, – сказав Гайдай зауваживши, що росіяни е мають можливості розпочати свій контрнаступ.
Щодо мобілізованих росіян, то це, за словами Гайдая, – “гарматне м’ясо”. Такі бійці гинуть десятками та навіть сотнями, а також масово здаються у полон. То ж вони не зможуть вплинути на ситуацію на фронті.
Гайдай підсумував, що на сьогодні ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Луганській області. Українські воїни продовжують контрнаступ, однак він трохи сповільнився через дощову погоду.
- Українські захисники продовжують звільнювати від російських окупантів населені пункти Луганської області. За даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, лінія фронту вже наближається до великих міст області.
- Для того, аби розмінувати всю окуповану частину Луганської області українським саперам знадобиться не менше 10 років. Тому, Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних партнерів.