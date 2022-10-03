Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

До лікарень Старобільська щодня надходять поранені росіяни. Поблизу одного з медичних закладів навіть встановили блокпост.

За словами Сергія Гайдая, 30 вересня в районі Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів. Всередині були близько 200 військовослужбовців. Зазначено, що вони перебували у складі 2-го армійського корпусу російських військ.

Очільник ОВА заявив, що “тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати трохи більше трьох років”. Йдеться про те, що так звану “ЛНР” зможуть прийняти до складу РФ лише у 2026 році“. Він наголосив, що ЗСУ прийдуть раніше.

“Саме до 2026 року триватиме перехідний період для так званої “ЛНР” в якості нового суб’єкта РФ. Це одна із головних умов у договорі щодо прийняття “республіки” до складу Росії”, — зазначив Гайдай.