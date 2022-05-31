Полонений російський снайпер розповів, що він підписував згоду на вбивство цивільного населення. Йому надали договір перед тим, як воювати проти України.

Відео розмови з полоненим опублікувала Служба безпеки України.

За словами росіянина, наприкінці квітня він отримав наказ на підписання згоди. Кожен військовослужбовець з його роти погодився на подібні воєнні злочини.

“Дехто писав відмову, але замполіт сказав – пишіть рапорти заново, треба їхати. Сказав, мовляв, якщо не поїдете, то “на губу” (гаупвахту) відправлять або просто звільнять”, – розповів росіянин.

Його взяли у полон на території Волноваського району Донецької області під час бойових дій.

СБУ зазначила, що нові полонені окупанти вже не розповідають слідчим, що приїхали в Україну на навчання. Подібні історії були на початку війни, проте зараз загарбники наперед розуміють, що їм даватимуть накази страчувати цивільних українців, аби вони не відбували покарання.

Російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання. Зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців ⬇️ pic.twitter.com/XB292LjJzi — СБ України (@ServiceSsu) May 31, 2022