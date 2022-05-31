Відео розмови з полоненим опублікувала Служба безпеки України.

За словами росіянина, наприкінці квітня він отримав наказ на підписання згоди. Кожен військовослужбовець з його роти погодився на подібні воєнні злочини.

“Дехто писав відмову, але замполіт сказав – пишіть рапорти заново, треба їхати. Сказав, мовляв, якщо не поїдете, то “на губу” (гаупвахту) відправлять або просто звільнять”, – розповів росіянин.

Його взяли у полон на території Волноваського району Донецької області під час бойових дій.

СБУ зазначила, що нові полонені окупанти вже не розповідають слідчим, що приїхали в Україну на навчання. Подібні історії були на початку війни, проте зараз загарбники наперед розуміють, що їм даватимуть накази страчувати цивільних українців, аби вони не відбували покарання.