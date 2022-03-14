Про це повідомляє “Енергоатом“.
Розпочати знищення боєприпасів вони планують прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.
“Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!” — заявили у повідомленні.
Зазначимо, що ворог вже не вперше сприяє небезпечній ситуації на АЕС. До цього загарбники здійснювали авіаційні та артилерійські удари по станції, що могло спричинити ядерну катастрофу світового масштабу.
У компанії додали, що російські військові утримують персонал у заручниках та катують його.
- Нагадаємо, в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.
- Методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.
- На Чорнобильській АЕС більше не будуть проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання. Після майже трьох тижнів безперервної роботи персонал не має для цього сил.