Російські загарбники, які захопили Запорізьку АЕС, планують утилізувати боєприпаси. Вони мають намір підірвати їх прямо на території атомної електростанції.

Про це повідомляє “Енергоатом“.

Розпочати знищення боєприпасів вони планують прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

“Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!” — заявили у повідомленні.

Зазначимо, що ворог вже не вперше сприяє небезпечній ситуації на АЕС. До цього загарбники здійснювали авіаційні та артилерійські удари по станції, що могло спричинити ядерну катастрофу світового масштабу.

У компанії додали, що російські військові утримують персонал у заручниках та катують його.