Про це повідомляє “Енергоатом“.

Розпочати знищення боєприпасів вони планують прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

“Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!” — заявили у повідомленні.

Зазначимо, що ворог вже не вперше сприяє небезпечній ситуації на АЕС. До цього загарбники здійснювали авіаційні та артилерійські удари по станції, що могло спричинити ядерну катастрофу світового масштабу.

У компанії додали, що російські військові утримують персонал у заручниках та катують його.