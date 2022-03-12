Окупанти обдзвонюють депутатів Херсонської обласної ради та питають, чи ті не хочуть співпрацювати з ними задля створення "ХНР".

Про таку пропозицію від росіян повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За словами політика, росіяни готуються провести в Херсоні “референдум” та створити “Херсонську народну республіку”. Для цього окупанти телефонують депутатам Херсонської облради і питають, чи ті не хочуть співпрацювати з ними. Хлань каже, що категорично відмовився від такої пропозицїі.

Також він звернувся до колег із закликом не співпрацювати з ворогом:

Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР! Вся держава буде дивитись на вас, і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може! Не повірю, що вам буде гірше, ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються! Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам’ятати наступні покоління.