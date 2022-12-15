Окупаційна "влада" Маріуполя хоче встановити у зруйнованому місті новорічну ялинку. У міській раді це назвали "черговим цинізмом та танцем на кістках".

Про це повідомив колаборант і так званий очільник окупаційної “адміністрації” Костянтин Іващенко у Telegram.

Зазначається, що висота ялинки, яку росіяни хочуть встановити на руїнах зруйнованого міста, сягатиме 20 метрів. За словами Іващенка, її розташують у центрі міста – на площі Свободи, яку загарбники “перейменували” на площу Леніна.

Також анонсовано дитячу “акцію” у Маріуполі під назвою “Ялинка бажань”. За словами, колаборанта, і ялинку, і акцію “допоможе провести Санкт-Петербург”, а маріупольських школярів збираються возити на “спеціальну культурну програму та екскурсії новорічним Санкт-Петербургом”.

У Маріупольській міській раді відреагували на такий “жест” з боку окупантів: “Встановлення святкової ялинки у зруйнованому Маріуполі — це черговий цинізм та танець на кістках тисяч померлих від рук росіян мирних маріупольців. Це зневага до пам’яті людей, яким не дали дожити до Нового року”.