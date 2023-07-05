Джерело: Центр національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, російські окупанти готуються до пограбування музею-заповідника “Херсонес Таврійський”.

Відтак, окупаційна адміністрація займається підготовкою актів передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею для 300 тисяч експонатів із фондів заповідника.

У ЦНС зазначили, що кому саме планується передавати фонди, поки що невідомо, але відомо, що це за межами півострова.

“При цьому варто зазначити, що на кінець 2014 року в фондах всього зберігалося близько 500 тисяч одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тисяч – це весь основний фонд. Відтак ворог фактично готує документи на вивезення більшості експонатів музею”, – розповіли у ЦНС.