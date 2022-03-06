Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Усі мапи та плани були сформовані до нападу на Україну. Тому їхні злочини проти людства це не імпровізація, а жорстоке та цинічне вторгнення. Російські окупанти свідомо порушували правила війни та усілякі міжнародні норми з конвенціями.

“Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Сотні-сотні полонених. Серед них – і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня”, — сказав Зеленський.

За словами президента, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь та багато-багато українських міст-героїв побачили чисте зло і звірство не випадково. Зокрема терористи мають плани щодо бомбардування Одеси. Цьому також свідчать три збитих літаки в Одеській області минулого дня.

Президент запевнив, що з полоненими окупантів поводяться у рамках Женевської конвенції. Навіть терористичні напади, як сказав Володимир Зеленський, не вб’ють в українцях людяність.