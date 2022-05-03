Про це повідомляє “Українська правда“.
За словами заступника командира полку “Азов” Святослава Паламара (“Калини”), внаслідок авіаційних атак окупантів загинули двоє цивільних жінок. Наразі ворог намагається прорватися до території заводу. Протягом ночі російські війська скидали авіаційні бомби на комбінат.
“Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна”, — зазначив Святослав Паламар.
Попри обіцянки ворог продовжує бомбити “Азовсталь”. Всередині заводу продовжують переховуватися цивільні жителі, яких не встигли евакуювати. “Азов” закликав терміново ввести режим припинення вогню та евакуювати всіх без вийнятку з території заводу.
- Нагадаємо, місцевих жителів Маріуполя, яким вдалося вибратися, жахають невпинні штурми росіянами величезного металургійного заводу, що став головним бастіоном захисників українців.
- Російські військові повністю перекрили всі інформаційні потоки як у місто Маріуполь, так і з нього. Як наслідок, наразі маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків – під контролем РФ, а кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.
- Національна психологічна асоціація засудила висвітлення у соцмережах і ЗМІ історій щодо випадків вбивств, катувань та зґвалтувань російськими солдатами українського цивільного населення.