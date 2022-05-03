Окупаційні війська РФ розпочали штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Протягом ночі вони бомбардували заблокованих українських захисників та цивільних жителів.

Про це повідомляє “Українська правда“.

За словами заступника командира полку “Азов” Святослава Паламара (“Калини”), внаслідок авіаційних атак окупантів загинули двоє цивільних жінок. Наразі ворог намагається прорватися до території заводу. Протягом ночі російські війська скидали авіаційні бомби на комбінат.

“Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна”, — зазначив Святослав Паламар.

Попри обіцянки ворог продовжує бомбити “Азовсталь”. Всередині заводу продовжують переховуватися цивільні жителі, яких не встигли евакуювати. “Азов” закликав терміново ввести режим припинення вогню та евакуювати всіх без вийнятку з території заводу.