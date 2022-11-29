Росіяни почали видаляти будинки, які попередньо власноруч знесли, на онлайн-картах Маріуполя. Така ж доля, ймовірно, спіткає ще близько тисячі будинків.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини омбудсмен Дмитро Лубінець.

У такий спосіб, російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google він ще є, втім, в російському Яндексі будівлю видалили.

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Стало відомо, що росіяни планують знести ще близько однієї тисячі будинків, які не знищили під час облоги. Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя на непотріб, який згодом викинуть

“Стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне”, — сказав уповноважений з прав людини.

Люди з більше як 50 тисяч квартир втратили дах над головою, нині вони готують їжу на вулиці.