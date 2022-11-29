Про це повідомив Уповноважений з прав людини омбудсмен Дмитро Лубінець.
У такий спосіб, російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google він ще є, втім, в російському Яндексі будівлю видалили.
Стало відомо, що росіяни планують знести ще близько однієї тисячі будинків, які не знищили під час облоги. Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя на непотріб, який згодом викинуть
“Стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне”, — сказав уповноважений з прав людини.
Люди з більше як 50 тисяч квартир втратили дах над головою, нині вони готують їжу на вулиці.
- У тимчасово окупованому Маріуполі місцевий мешканець підірвався на міні. Натомість російська окупаційна “влада” його загибель назвала нібито “ліквідацією диверсанта”.
- У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих “юнармійців”.