Про це повідомив керівник ДП “НАЕК Енергоатом” Петро Котін на брифінгу.
Окупанти вийшли на переговори з керівництвом міста Енергодар. Вони казали, що їм буде достатньо хоч трохи увійти до міста, аби сфотографуватися на тлі ЗАЕС та надіслати звіт керівництву.
“Хлопці, ми вам для будь-якого міста листівочку зафотошопимо, вам пора вже додому!” — наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Тепер стає зрозуміло, чому в Міноборони РФ розповідають про захоплені стратегічні об’єкти та міста.
- Нагадаємо, тисячі жителів Енергодара вийшли на вулицю, щоб протистояти російським загарбникам та захистити Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС на території Європи.
- Також українським військовим вдалося роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед них – план захоплення України.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до планів Заходу входить втягнення Білорусі до війни проти України.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ відшкодує всі збитки, яких завдала Україні. Зараз росіяни руйнують українські міста та вбивають людей.
- Міжнародний суд у Гаазі розпочав процес розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Процедуру ініціювали після звернення 39 держав-учасниць.