Російські загарбники попросили сфотографуватися на тлі Запорізької АЕС для звіту перед керівництвом РФ. Це сталося, коли вони намагалися прорватися у місто колоною техніки.

Про це повідомив керівник ДП “НАЕК Енергоатом” Петро Котін на брифінгу.

Окупанти вийшли на переговори з керівництвом міста Енергодар. Вони казали, що їм буде достатньо хоч трохи увійти до міста, аби сфотографуватися на тлі ЗАЕС та надіслати звіт керівництву.

“Хлопці, ми вам для будь-якого міста листівочку зафотошопимо, вам пора вже додому!” — наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Тепер стає зрозуміло, чому в Міноборони РФ розповідають про захоплені стратегічні об’єкти та міста.