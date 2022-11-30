Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
“Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети”, — написав він.
Він припустив, що ймовірно, йдеться про С-300. Як зазначив Старух, пошкоджено газорозподільчий пункт, а також виникла пожежа. Її швидко ліквідували, проте без газу залишилося три вулиці: “Люди, на щастя, не постраждали, і це головне”, — йдеться в повідомленні.
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