У ніч на 30 листопада військові РФ вдарили по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу пошкоджено газорозподільчий пункт.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети”, — написав він.

Він припустив, що ймовірно, йдеться про С-300. Як зазначив Старух, пошкоджено газорозподільчий пункт, а також виникла пожежа. Її швидко ліквідували, проте без газу залишилося три вулиці: “Люди, на щастя, не постраждали, і це головне”, — йдеться в повідомленні.