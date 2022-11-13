Російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК "Вагнер" ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна.

Про це повідомила “Новинарня“.

12 листопада близький до “Вагнера” Telegram-канал Grey Zone поширив змонтоване відео під назвою “Молот відплати”. На ньому зображено чоловіка, якого представили як Євгенія Нужина, який перейшов на бік ЗСУ. Він стверджував, що його викрали на вулицях Києва.

На відео знерухомлений чоловік сидів в новій піксельній формі ЗСУ. Його голова була прив’язана скотчем до цегляного виступу. Після свідчень його б’ють кувалдою по голові та добивають, коли він падає.

“Зрадник зник раптово з-під слідства в Києві та отримав традиційне ісконно-вагнерівське покарання”, — підписав Telegram-канал відео.

Передумови

Чоловік був ув’язненим у рязанській колонії. За вбивство та інші злочини він відбував 24 роки покарання. Його у серпні звільнили з в’язниці та рекрутували до ПВК “Вагнер” її куратором Євгенієм Пригожиним. 4 вересня чоловік здався у полон.

Після цього Нужин давав інтерв’ю для каналу Юрія Бутусова, де розповідав як відбувається залучення “зеків” на фронт і роль Пригожина. За його словами, останній “прилетів до колонії на особистому гелікоптері”.

ПВК, який керує Євген Пригожин, фактично визнав незаконну позасудову страту “зрадника” Нужина або її інсценування.

“Що стосується “окувалдованого”, то в даному шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається “Собаці – собача смерть”. Прекрасна режисерська робота, переглядається на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала”, — поширив слова Пригожина Grey Zone.

Telegram-канал надалі присвячував кілька дописів “засудженню” Нужина. В одному з них вони заявляли, що “полон страшніший за смерть”, а випадки потрапляння “вагнерівців” у полон – одиничні. Зазначено, що інші канали прихильників війни писали, що вбивства кувалдою, яка є неформальним символом ПВК, використовують “вагнерівці” з часів війни в Сирії.

Коментатори заявляли, що слова Нужина про викрадення з Києва є неправдою. Неофіційні джерела свідчили, що його віддали до РФ під час останнього обміну полоненими. Проте варто зазначити, що на ньому нова форма ЗСУ, з якою його б не віддали на обмін росіянам. Через таке є припущення, що страта може бути постановкою.

Російські пропагандистські медіа стали поширювати відео та коментувати їх, аби росіяни не здавалися в полон і не переходили на бік України. Такий випадок може бути інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) на програму “Хочу жити”, яка агітує окупантів складати зброю.

Версії події

Український журналіст Володимир Золкін, який знімає на відео російських полонених, прокоментував випадок. Він визначив декілька версій ситуації.

Однією з них було те, що відео може бути постановочним. Можливо, відео поширили, аби відвернути увагу від виведення військ з Херсону.

Золік назвав малоймовірним викрадення полоненого з СІЗО, бо він не гуляв і гуляти не міг по вулицях Києва. Схожа думка щодо того, що навряд чи б колишнього в’язня з Росії взяли б до ЗСУ, особливо у такі стислі терміни.

Ще поширювали версію, що нібито Нужина забили українці, але “немає логіки” в тому, щоб відео потім стали поширювати через російські чи проросійські Telegram-канали.

“Не дуже зрозуміло, навіщо докладати максимум зусиль, щоб росіяни здавалися в полон, створювати сайти, гарячі лінії, а потім картинно забивати їх кувалдою та публікувати це”, — зазначив він.

Він не виключає того, що Євгеній Нужин вийшов уночі на позиції ЗСУ і здався. Проте нерідко “добровільне здавання в полон”, про яке говорять багато росіян, це вимушено або випадково.

“Він не військовий, у нього взагалі немає жодного статусу, він просто найманець, з числа ув’язнених. Але якщо замість нього можна забрати нашого бійця, то логічно припустити, що саме так і вчинили. Щодо програми “Хочу жити”, на яку ллють бруд у рашистських пабліках, то він туди не звертався, а варто було б”, — додали у повідомленні.

Можливо логіка є в тому, аби врахувати залякування та замість здачі у полон “вони повинні підривати себе гранатами”.

“Все це загальновідомо і лежить на поверхні, але комусь дуже хочеться бачити скрізь “злих укрів”. Так само вони бачать у нас всюди найманців і відмовляються розуміти, що це офіційно прийняті до ЗСУ добровольці. Водночас у них по зомбоящику відкрито розповідають про тих самих найманців (вагнерівців) [в ЗС РФ], але вони примудряються їх не помічати. Таким хоч тисячу аргументів наведи – все марно”, — резюмував Золкін.