Вчора, 8 грудня, російські армійці жорстоко побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника, після чого вивезли їх у невідомому напрямку.

Про це повідомила пресслужба “Енергоатома”.

За даними НАЕК “Енергоатом”, 8 грудня 2022 року російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників–жінок сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх із приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, окупанти затримали та “кинули на підвал” начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В “Енергоатомі” зазначили, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції й збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, яким керує “Росатом”. Проте загарбникам це не вдається, оскільки співробітники чинять опір.

“Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів”, – закликали в НАЕК “Енергоатом”.

Зазначимо, що вчора російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції декілька реактивних систем залпового вогню “Град” й розмістили їх поруч зі сховищем ядерного палива.

“Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”, – зазначили в “Енергоатомі”.

Відтак додали, що цю зброю окупанти розмістили біля енергоблоку №6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі “захисні споруди” у таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

У компанії наголосили, що найбільш вірогідною провокацією, що готується, є обстріли протилежного берега Дніпра, зокрема мосту до Нікополя та Марганця, цими системами Град” безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.