Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

У повідомленні зазначається, що загарбники почали тиснути на співробітників ЗАЕС з подвійною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської державної корпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління “Росатома” Андрія Петрова та першого заступника голови “Росенергоатома” Олександра Шутікова.

“Окупанти не полишають спроб примусити працівників Запорізької АЕС підписати контракти з “Росатомом” та вигадують усе нові методи, щоб схилити людей до співпраці. Підготувавшись, 26 жовтня 2022 року ці двоє – Шутіков особисто, а Петров у форматі відеозвернення – почали “обробляти” український колектив окупованої росіянами ЗАЕС”, – розповіли в “Енергоатомі”.

А також зазначили, що задля кращого результату агітації всіх працівників станції зібрали та виголосили їм звернення, основна ідея якого полягала в необхідності та доцільності переходу до складу “Росатома”.

Проте ця спроба окупантів зазнала невдачі, як і всі попередні, до закликів та агітацій окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вкотре продемонстрували, що на загарбників – не працюватимуть.

“Запорізька АЕС – українська! Так було, так є і так буде!”, – наголосили в “Енергоатомі”.