Джерело: речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в етері телеканалу FREEДОМ

Вона зазначила, що ніч була напруженою та тривожною, оскільки ворог не припиняв обстрілів. За словами Гуменюк, окупанти намагаються наростити зусилля на південному напрямку і протягом доби завдавати близько 90 обстрілів по українських військових.

Гуменюк додала, що російські окупанти відчувають просування Сил оборони на Запорізькому напрямку, тому намагаються в такий спосіб стримувати напрямок із Дніпра. Також армія РФ активізувалася на Очаківському напрямку, зокрема посилились обстріли з Кінбурнської коси.

У Херсонській області російські військові розширили район застосування керованих авіабомб.

“Якщо раніше це було зосередження сил авіації здебільшого на Бериславському напрямку, зараз вони активізувалися в напрямку самого обласного центру – Херсон, Антонівка й гирло Дніпра зараз у максимальній небезпеці щодо застосування ось цих керованих авіабомб. Це говорить про те, що у ворога дійсно серйозне занепокоєння щодо зосередження там Сил оборони”, – сказала вона.

Водночас речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк зауважила, що у діях окупантів спостерігається багато неузгодженості.

“Дуже часто в них натикаються одна розвідувальна група на іншу свою ж групу і влаштовують перестрілки. Це говорить про те, що переміщення військ відбувається досить сумбурно. Вони не встигають налагодити відповідний взаємозв’язок, і зокрема через те, що дуже часто працюють станції електронної боротьби, оскільки вони занепокоєні, що їхні переговори буде перехоплено нашою стороною. Таким чином, ось ця неузгодженість дій призводить до внутрішніх же їхніх втрат. Також це дуже низький морально-психологічний дух самого війська окупантів. Вони розгублені у зв’язку з тим, що не розуміють, які дії повинні робити на ось цій прибережній ділянці”, – пояснила Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти після підриву Каховської ГЕС відійшли на оборонні рубежі, які раніше створили, уже закріпилися та збиралися там залишатися. Проте раптом їм сказали повернутись на покинуті позиції, розмиті та зруйновані унаслідок затоплення.