На тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях командування Збройних сил РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

За даними розвідки, під керівництвом офіцерів Збройних сил РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Раніше пресслужба ООС повідомила, що у зоні бойових дій на окупованих територіях було виявлено 206 одиниць артилерії та бронетехніки. Вся ця важка техніка розташовувалася поза зоною відведення військ, регламентованою Мінськими угодами.

В районі Тернового було виявлено 110 одиниць бойової техніки, зокрема

– 52 танки (Т-72 – 37 од., Т-64 – 2 од. та ще 13 танків невизначеного типу);

– 13 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) (БМ-21 “Град” – 11 од., БМ-21 “Град-К” – 2 од.);

– 4 самохідні артилерійські установки (САУ) – 2С1 “Гвоздика”;

– 3 міномети (120 мм – 1 од., 82 мм – 2 од.).