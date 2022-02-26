Окупанти потрапили ракетним ударом у житловий будинок на Жулянах

Про це повідомляють #Букви.
Російські окупанти обстрілювали міжнародний аеропорт. І потрапили при цьому у житловий багатоповерховий будинок у Солом’янському районі, на проспекті Лобановського, 6 А.
Від удару значна частина будинку була знищена, цегляні уламки були аж через дорогу. Найбільше постраждали 16-18 поверхи.
Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється. Наразі туди слідують аварійно-рятувальні служби. Як зазначають у ДСНС, залучено 12 осіб та 3 од. техніки.
- Нагадаємо, російський окупант продовжує наступальну операцію проти України – Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.
- З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітними ракетними комплексами було знищено низку російських літаків і гелікоптер.
- Також за дві доби війни з РФ українські захисники убили понад 3,5 тисячі російських окупантів і взяли 200 російських полонених.