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Окупанти потрапили ракетним ударом у житловий будинок на Жулянах

Окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту "Жуляни". Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.

Субота, 26 лютого 2022, 08:41
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Про це повідомляють #Букви.

Російські окупанти обстрілювали міжнародний аеропорт. І потрапили при цьому у житловий багатоповерховий будинок у Солом’янському районі, на проспекті Лобановського, 6 А.

Від удару значна частина будинку була знищена, цегляні уламки були аж через дорогу. Найбільше постраждали 16-18 поверхи.

Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється. Наразі туди слідують аварійно-рятувальні служби. Як зазначають у ДСНС, залучено 12 осіб та 3 од. техніки.

Теги: Kyiv, Жуляни, російсько-українська війна

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