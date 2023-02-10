Від ранку 10 лютого війська РФ завдають чергового масованого ракетного удару по території України. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що під час сьогоднішньої атаки росіяни поцілили у декілька об’єктів високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Крім того, вночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

“Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми “Укренерго” вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення”, – попередили у компанії.

Додамо, що у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях задіяні екстрені відключення електроенергії. Причина – загроза нового ракетного удару з боку РФ.