Про це повідомляють #Букви.
Якщо АЕС буде пошкоджена, безповоротні наслідки зачеплять як Україну, так і Європу.
Сьогодні вдень над Чорнобильською атомною електростанцією була імітація повітряного бою. Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження.
“Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об’єктами”, – наголосили у відомстві.
Наголошується, що в Чорнобилі немає українських військ.
У зв’язку з пересуванням військової техніки окупанта, підвищився радіаційний фон в районі їх дислокації.
“Пам’ятайте, що військове вторгнення — це не війна, це терористичний акт, під час якого ворог задіює усі методи. Працівники підприємств Зони відчуження, до останнього залишалися на об’єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини”, – заявили в дописі.
Також стан захопленої у заручники частини працівників об’єктів колишньої ЧАЕС невідомий.
“Досягається мета: екологічна катастрофа не тільки в Україні, але й в Європі плюс повна втрата енергетичної системи України. І наслідки, від яких ми не оговтаємось…”, – заявило джерело #Букв, наголосивши, що у пропагандистських джерелах інформації це питання обговорюється досить активно.
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