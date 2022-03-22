Відео опублікував громадський діяч і журналіст Ігор Луценко.

Відео, зняте з дрона, викрило черговий акт мародерства з боку російських окупантів. У майже безлюдному через російські обстріли Гостомелі загарбники почали лазити по квартирах у пошуках “трофеїв”.

Цього разу зафіксовано, як поруч із ними просто накладені один на одного килими, очевидно, винесені з місцевих квартир.

“Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок близь Гостомельського аеропорту”, – прокоментував ситуацію Луценко.

У коментарях люди дивувалися, навіщо окупантам килими. Хтось жартував, що з килимами веселіше вмирати, хтось – що перед сном пальцем по малюнку водять, а дехто припустив, що росіяни будуть в килими загортати трупи своїх бойових “товаришів”, оскільки пакети вже закінчилися.

Прокоментували ситуацію і колишні жителі Гостомелю.