Про це повідомив НАЕК “Енергоатом“.
Україна закликала невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС. Зокрема про повернення станції під повний контроль України заради безпеки всього світу.
Нині станція працює із ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Стосовно зауважень до роботи обладнання і систем безпеки не повідомлялося.
Поки працює лише 6-й енергоблок. Він подає електроенергію в енергосистему України. Також шостий енергоблок забезпечує власні потреби на Запорізькій АЕС.
На станції продовжує місію МАГАТЕ. Поки Україна не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту делегації.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Енергодара. Відтак делегація прибула врешті на Запорізьку атомну станцію.
- 1 вересня станом на 18:00 генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації.
- Оцінивши ситуацію на Запорізькій АЕС, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшла висновку, що найнебезпечніша ситуація спостерігається з фізичною цілісністю станції.
- 3 вересня Запорізьку АЕС відключили від останньої основної лінії електропередач. Зараз електроенергія постачається по резервній лінії.