На території Запорізької АЕС надалі перебувають російські військові. Вони розмістили вантажівки зі зброєю та боєприпасами в машинних залах 1-го та 2-го блоків.

Про це повідомив НАЕК “Енергоатом“.

Україна закликала невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС. Зокрема про повернення станції під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Нині станція працює із ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Стосовно зауважень до роботи обладнання і систем безпеки не повідомлялося.

Поки працює лише 6-й енергоблок. Він подає електроенергію в енергосистему України. Також шостий енергоблок забезпечує власні потреби на Запорізькій АЕС.

На станції продовжує місію МАГАТЕ. Поки Україна не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту делегації.